Офицер СМЕРШа. Как Пётр Шпаковский в первый раз не стал героем…

Возможно так выглядел тот самый паровоз, о котором в дальнейшем здесь войдет речь… Как герой будет Ефрем; возвеселится сердце их, как от вина; и увидят это сыны их и возрадуются; в восторге будет сердце их о Господе.
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