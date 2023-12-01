Похищенная в Козельске девочка рассказала «Известиям» о произошедшем

Восьмилетняя Злата, похищенная в городе Козельске Калужской области, уже дома, с мамой. В момент ее возвращения домой 30 ноября корреспондент «Известий» успела задать девочке несколько вопросов о случившемся.
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