Несокрушимая сила Путина

Всё о разводахПолитикаНесокрушимая сила ПутинаПутина можно любить. Можно ненавидеть. Но его нельзя игнорировать, как нельзя игнорировать несокрушимую силу.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьАндрейпросто мои слова. Наверное многие такого мнения.Светлана Петроватяжело противостоять всем, стрессам, дай Бог сил и здоровья! но открывать Арктический путь для военных кораблей НАТО все же может привести к полной блокаде или провокациям, надеюсь, я ошибаюсьКомментировать
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