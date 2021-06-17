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Несокрушимая сила Путина

Несокрушимая сила Путина

Путина можно любить. Можно ненавидеть. Но его нельзя игнорировать, как нельзя игнорировать несокрушимую силу.

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Андрей
просто мои слова. Наверное многие такого мнения.
Светлана Петрова
тяжело противостоять всем, стрессам, дай Бог сил и здоровья! но открывать Арктический путь для военных кораблей НАТО все же может привести к полной блокаде или провокациям, надеюсь, я ошибаюсь

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