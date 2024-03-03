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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Гиперреалистичная баллистика продемонстрирована в нового видео тактическо...

Гиперреалистичная баллистика продемонстрирована в нового видео тактическо...

Гиперреалистичная баллистика продемонстрирована в нового видео тактического шутера Gray Zone WarfareВ проекте Gray Zone Warfare компания Madfinger Games не только стремится использовать графику на Unreal Engine 5, но и намерена модернизировать игривые формулы современных шутеров с помощью физического движка, настолько продвинутого, чтобы реалистично имитировать баллистику… источник.

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