Гиперреалистичная баллистика продемонстрирована в нового видео тактическо...

Гиперреалистичная баллистика продемонстрирована в нового видео тактического шутера Gray Zone WarfareВ проекте Gray Zone Warfare компания Madfinger Games не только стремится использовать графику на Unreal Engine 5, но и намерена модернизировать игривые формулы современных шутеров с помощью физического движка, настолько продвинутого, чтобы реалистично имитировать баллистику… источник.