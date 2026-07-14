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RT Russia

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Киберэксперт рассказал, как Запад пытался спровоцировать бензиновый кризис в России

Киберэксперт рассказал, как Запад пытался спровоцировать бензиновый кризис в России

Эксперт по кибербезопасности, специалист в области OSINT и конкурентной разведки Андрей Масалович, более известный в сети как «КиберДед», заявил RT, что ажиотаж вокруг нехватки бензина в России был искусственно спровоцирован западными спецслужбами.

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