Киберэксперт рассказал, как Запад пытался спровоцировать бензиновый кризис в России

Эксперт по кибербезопасности, специалист в области OSINT и конкурентной разведки Андрей Масалович, более известный в сети как «КиберДед», заявил RT, что ажиотаж вокруг нехватки бензина в России был искусственно спровоцирован западными спецслужбами.
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