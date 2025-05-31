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Свежие комментарии

15 июня - Концерт ´Гений Барокко. Антонио Вивальди´.

15 июня - Концерт ´Гений Барокко. Антонио Вивальди´.

???? Погрузитесь в эпоху барокко с шедеврами Вивальди! ????Камерно-инструментальный ансамбль ´КамерАнс´ исполнит бессмертные произведения Антонио Вивальди- гения, чья музыка пленяет сердца уже более трёх веков.

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