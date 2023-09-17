Закон и Порядок

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Учительница из Тюменской области уволилась из школы, отказавшись удалять откровенные фотографии из сети

Учительница из Тюменской области уволилась из школы, отказавшись удалять откровенные фотографии из сети

Юрий Кот Прямо-таки тренд, если не сказать мейнстрим. Недавний случай в Красноярске, где заведующая детсадом буквально задавила всех свободой самовыражения Родители просят уволить заведующую детским садом из-за откровенных фото и постоянных сборов денег Юрий Кот6 сентября Теперь Тюменская область, Ишим.

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Комментарии
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Анатолий Остин
Хорошая учительница и уроки интересные.
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14 час.
Николай Андреев
Действительно, если уж так хотелось себя показать, сделала бы специальный закрытый альбом
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13 час.
Лариса Голубицкая
Бедные наши дети! Мало,что их готовят малообразованными в большинстве,Так ещё будут преподавать вот такие учителя🤦‍♀️! Свобода и распущенность разные вещи!!!
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5 час.

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