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Игорь Кобзев призывает не обсуждать атаку дронов ВСУ на Иркутск онлайн

Игорь Кобзев призывает не обсуждать атаку дронов ВСУ на Иркутск онлайн

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев призвал жителей воздержаться от обсуждений в сети атаки украинских дронов на регион.

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