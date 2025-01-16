Пешеходы в карельском городе возмущаются организацией чистки дорог

Жители Пудожа попросили городские власти не убирать снег на одной из улиц города В соцсети появилось странное сообщение, в котором местные жители попросили трактористов не убирать снег на улице Октябрьской.
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