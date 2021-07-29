Минобороны Латвии получило дополнительные самоходные гаубицы M-109A5OE

Как заявлено, целью закупки дополнительных гаубиц является усиление возможностей огневой поддержки с закрытых позиций Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Латвии и Министерство обороны и спорта Австрии в апреле 2017 года подписали двустороннее соглашение о продаже первой партии из 47 самоходных гаубиц M-109A5OE, машин для подготовки водителей и машин управления огнем, а также об оказании сопутствующих услуг.