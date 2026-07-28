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stroimdom21

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Практический разбор июльских проблем на винограднике: нормировка, подкормки и идентификация болезней

Практический разбор июльских проблем на винограднике: нормировка, подкормки и идентификация болезней

Каждое лето на винограднике преподносит сюрпризы, и нынешний сезон не стал исключением. В самый разгар вегетации, когда кисти уже должны наливаться соком, приходится сталкиваться с настоящими детективными задачами.

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