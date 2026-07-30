Авиашколы Третьего рейха: как у орла Люфтваффе вырастали крылья и когти

Данная работа продолжает цикл, посвящённый истории воссоздания Военно-воздушных сил Германии в предвоенное десятилетие, и завершает серию статей Luft Hansa – крылья Третьего рейха и Luftwaffe: Феникс из пепла Версаля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии