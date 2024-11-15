ФЕСТИВАЛЬ «ДНИ КОРОТКОМЕТРАЖНОГО КИНО» ОБЪЯВИЛ КОНКУРСНУЮ ПРОГРАММУ

14 ноября в Кинотеатре Музея Москвы состоялась пресс-конференция, посвященная ХI Международному фестивалю «Дни короткометражного кино» (Short Film Days), где была озвучена конкурсная программы киносмотра.
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