В Черноголовке проверили процесс строительства Воскресенского храма на Центральной улице. Объект посетили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, временно исполняющий полномочия главы округа Алексей Пирогов и епископ Балашихинский и Орехово-Зуевский Николай, сообщили в региональном парламенте.
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