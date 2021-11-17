В соединение управления ВВО в Бурятии поступила новейшая цифровая радиорелейная станция-аппаратная

Комплекс пройдет проверку в ходе тактических учений в ходе зимнего периода обучения, где будут апробированы новые способы построения линий связи для управления подразделениями.
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