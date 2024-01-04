Поликлинику № 3 открыли в Егорьевске после капитального ремонта

Капитальный ремонт поликлиники № 3 Егорьевской центральной районной больницы полностью завершен. Работы начались весной 2022 года под контролем подведомственного региональному Министерству ЖКХ ГБУ МО «УТНКР».
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