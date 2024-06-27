Петербургские вузы получат субсидии на реализацию программ среднего профессионального образования

Участие в отборе примут 10 учреждений, реализующих программы СПО в сферах информационных технологий, информационной безопасности, электроники и систем связи, мехатроники и робототехники, ветеринарии, химического анализа, железнодорожного транспорта, медицины и дошкольного образования Правительство Санкт-Петербурга утвердило порядок предоставления в 2024 году грантов в форме субсидий государственным образовательным учреждениям высшего образования на реализацию программ среднего профессионального обучения.