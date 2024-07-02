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Строительство детской и взрослой поликлиник в Некрасовке идет по плану

Строительство детской и взрослой поликлиник в Некрасовке идет по плану

В Некрасовке активно строится новый медицинский центр, который станет крупнейшим в районе. Учреждение рассчитано на 750 посещений в день и включает в себя детское и взрослое отделения, приемный покой, стоматологию и современное оборудование.

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