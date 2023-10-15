Москвич приковал жену наручниками в караоке, но забыл ключи дома

Супругам пришлось вызывать спасателей.фото: unsplash.com/@dainisgraveris--> Житель Москвы приковал свою жену наручниками прямо в караоке-баре в центре столицы, но только потом вспомнил, что ключи остались дома.
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