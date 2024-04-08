Вместо гостиницы «Мир» у Белого дома в Москве построят жилой и офисный комплекс

Согласно отчету об инженерно-геодезических изысканиях, проведенных по адресу гостиницы «Мир» на Новом Арбате рядом с зданием Совета экономической взаимопомощи и недалеко от Дома правительства России, планируется возведение офисно-жилого комплекса.