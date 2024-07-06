Artemis 3: NASA оценило вероятность задержки в разработке посадочного модуля от SpaceX

В то время как NASA готовится к высадке на Луну экипажа миссии «Артемида-3», запланированной на сентябрь 2026 года, собственный анализ агентства оценивает вероятность того, что посадочный модуль опоздает как минимум на полтора года, как один к трём.
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