Главное за ночь и утро 26 августа: атаки БПЛА и пожар на Амурском ГХК

За ночь и на утро 26 августа главными темами стали атаки беспилотников на российские регионы, гибель ребенка и взрослого при падении БПЛА в Липецкой области, пожар на Амурском газохимическом комплексе и рост уровня Амура у Хабаровска.
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