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62ИНФО | Новости Рязани

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Захар Петров завоевал бронзу чемпионата мира

Захар Петров завоевал бронзу чемпионата мира

Уроженец Касимовского района Захар Петров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по гребле. На тысячеметровой дистанции в каноэ-одиночке он продемонстрировал результат в 4 мин.

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