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Южноуралец попал под поезд «Челябинск – Екатеринбург»

Южноуралец попал под поезд «Челябинск – Екатеринбург»

В Челябинской области выясняются обстоятельства гибели мужчины под новым поездом. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления СКР на транспорте, трагедия произошла утром субботы 12 ноября.

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