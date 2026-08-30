Сводки СВО, 30 августа, главное: Драпатый пошел в психический «наступ» на Красный Лиман 1648-й день спецоперации.
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