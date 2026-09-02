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В Турции нашли уникальную мастерскую, где люди обрабатывали металл 9 тысяч лет назад

В Турции нашли уникальную мастерскую, где люди обрабатывали металл 9 тысяч лет назад

Археологи обнаружили на поселении Чайоню-Тепеси на юго-востоке Турции древнюю мастерскую по обработке меди и малахита .

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