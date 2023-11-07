55-летний волгоградец погиб в ДТП в Ряжском районе

Авария произошла в понедельник, 6 ноября, в 19:00 на 297-ом километре автодороги Р-22. По предварительным данным, 49-летний москвич за рулём «Хонды» столкнулся с «Дэу» под управлением 55-летнего жителя Волгограда.
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