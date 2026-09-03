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Спорт Уик-Энд

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Федотов, Кириченко, Ролан Гусев и Жирков – в шорт-листе на замену главному тренеру «Ростова» Джонатану Альбе

Федотов, Кириченко, Ролан Гусев и Жирков – в шорт-листе на замену главному тренеру «Ростова» Джонатану Альбе

В «Ростове» активно ищут замену главному тренеру Джонатану Альбе. И это связано вовсе не с неудовлетворительными результатами команды в начавшемся сезоне.

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