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Арестована глава хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава

Арестована глава хосписа "Дом с маяком" Лида Мониава

Задержание главы фонда «Дом с маяком» Лиды Мониавы стало одним из самых обсуждаемых событий последних дней.

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