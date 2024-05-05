Ученые разработали эффективный фильтр для очистки воды от антибиотиков

Исследователи НИТУ МИСИС разработали многоразовый сорбент, который с эффективностью более 90% удаляет из сточных вод остатки фармацевтических препаратов, с которыми не справляются традиционные промышленные фильтры.
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