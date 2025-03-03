Иван-чай: какой вред он может нанести мужскому здоровью

Трудно найти сегодня на планете растение, более полезное, нежели иван-чай. Ему приписывают чудодейственные свойства, а поэтому не удивительно, что изучение этого представителя флоры продолжается и в наши дни.
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