Модный показ ждет гостей фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» 8 августа

В рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030» 8 августа на площади Революции состоится открытие универмага российских дизайнеров «Лето».
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