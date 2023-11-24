Ната Гусева покинула more.tv и присоединилась к Digital Strategy

Об этом в четверг сообщили редакции AdIndex. В последнее время маркетинговые агентства берут курс на креативный подход к клиентскому запросу, и ориентируются на углубленное продуктовое понимание брендов, с которыми планируют сотрудничество.
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