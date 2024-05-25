Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба Президент РФ Владимир Путин в целях защиты национальных интересов России подписал Указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого нашей стране и Центробанку в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США».
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