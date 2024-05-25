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Позитив для оптимистов

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  • Татьяна Маштакова
    ТМ Да, нет! Это хорошо финны придумали ( хотя и не от большого ума) закрыть границы с Россией -  сразу стало понятно ...Финляндия готова ...
  • Tania Еременко
    Ну уж нет уж, на фиг, на фиг... померла, так померла.Финляндия готова ...
  • Tania Еременко
    Согласна! Но не надо все это публиковать. Стыдно же за них. И потом... надо всё доказать. И сначала закончить войну и...235-й гарнизонный...

 Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба

 Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба

Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба    Президент РФ Владимир Путин в целях защиты национальных интересов России подписал Указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого нашей стране и Центробанку в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США».

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