Путин разрешил использовать имущество США в РФ для компенсации ущерба Президент РФ Владимир Путин в целях защиты национальных интересов России подписал Указ о специальном порядке компенсации ущерба, причинённого нашей стране и Центробанку в связи с «недружественными и противоречащими международному праву действиями США».