В Татарстане возбудили дело, после гибели рабочего, которого прижало вагонеткой

В Татарстане местная жительница обвиняется в нарушении требований охраны труда. По версии следствия, в декабре прошлого года она допустила к работе в цеху человека, который не прошел обучения и не имел средств защиты.
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