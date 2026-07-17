Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Прокудин: в подконтрольной ВСУ части Херсонской области расширена зона эвакуации

Прокудин: в подконтрольной ВСУ части Херсонской области расширена зона эвакуации

Глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин сообщил, что украинскими властями была расширена зона обязательной эвакуации в подконтрольной киевскому неонацистскому режиму части Херсонской области.

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