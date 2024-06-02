WSJ: действия Вашингтона привели к появлению «глобальной теневой экономики»

Будни мужчин. Все что нам интересно

За прошедшие годы США ввели множество различных санкций, ограничений и норм экспортного контроля, направленных против России, Ирана, Венесуэлы, КНДР, Китая и ряда других стран, призванных нанести серьезный вред их экономикам.