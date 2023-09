Релиз нового альбома Pretenders «Relentless» состоялся 15 сентября 2023 года. В первую за три года студийную пластинку группы, отметившей в марте свое 45-летие, вошли 12 треков, в том числе вышедшие ранее сингл «A Love», «Let The Sun Come In» и «I Think About You Daily», в записи которого принял участие Джонни Гринвуд.