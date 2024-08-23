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Жители Ейска через суд потребовали от Минобороны компенсацию ущерба после падения Су-34

Жители Ейска через суд потребовали от Минобороны компенсацию ущерба после падения Су-34

«Ъ»: жители Ейска взыскивают с Минобороны компенсацию ущерба после падения Су-34 Жители Ейска через суд потребовали от Минобороны России компенсацию ущерба после падения самолета Су-34 на многоэтажку в октябре 2022 года.

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