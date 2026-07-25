С 1 августа все граждане с подтверждёнными аккаунтами на "Госуслугах" начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете: это упростит доступ к реквизитам и снизит риск просрочек, но размещение электронного документа будет считаться его получением - непрочтение не освобождает от уплаты и начисления пеней.
С 1 августа изменятся правила доставки уведомлений от ФНС: Что важно знать налогоплательщикам
Комментарии
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ИЛ
Игорь Лукьянов
Несколько лет мучился с личным кабинетом ФНС: постоянные изменения, какие-то уведомления, не имеющие ко мне никакого отношения, понятные суммы начислений, невозможной найти реквизиты получателя платежа и т.п. Все это происходило в период руководства ФНС гр. Мишустиным. Явка в отделение ФМС ясности не вносила. Отписался. Решил получать уведомления по почте. Но возникла новая проблема - почта в Москве уже несколько лет не доставляет корреспонденцию адресатам. Круг замкнулся.
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