С 1 августа изменятся правила доставки уведомлений от ФНС: Что важно знать налогоплательщикам

ИЛ

Игорь Лукьянов

Несколько лет мучился с личным кабинетом ФНС: постоянные изменения, какие-то уведомления, не имеющие ко мне никакого отношения, понятные суммы начислений, невозможной найти реквизиты получателя платежа и т.п. Все это происходило в период руководства ФНС гр. Мишустиным. Явка в отделение ФМС ясности не вносила. Отписался. Решил получать уведомления по почте. Но возникла новая проблема - почта в Москве уже несколько лет не доставляет корреспонденцию адресатам. Круг замкнулся.