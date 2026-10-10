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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карри о потере «Уорриорз» статуса претендента: «Когда мы не на вершине, вокруг становится шумно. Просто принимаешь это»

Разыгрывающий « Голден Стэйт » Стефен Карри откровенно высказался о новой реальности, в которой оказалась его команда спустя четыре года после последнего чемпионства.

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