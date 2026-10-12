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Шоу-бизнес: Молодая жена за 20 лет брака не родила, зато друг всегда рядом с ним: Что скрывает Олег Меньшиков?

Шоу-бизнес: Молодая жена за 20 лет брака не родила, зато друг всегда рядом с ним: Что скрывает Олег Меньшиков?

Имя Олега Меньшикова давно стало легендой отечественного кинематографа и театра, но за десятилетия триумфов на сцене и экране он сумел выстроить вокруг своей судьбы глухую стену отчуждения.

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