Global Look Press/Fred Duval/Keystone Press Agency Британский премьер Кир Стармер заявил, что Лондон не ищет конфликта с Москвой после того, как российский лидер Владимир Путин предупредил, что любое применение британских ракет большой дальности для ударов по РФ приведет к прямому противостоянию с НАТО.
Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
Комментарии
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ВР
Вова Рябов
Россия то же имеет такое право уничтожить тех кто поставляет оружие.которым убивают мирное население
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15 час.
Дмитрий Гурин
Да никакие объяснения западу не нужны, как впрочем и нам и всему остальному миру. Просто запад хочет наложить лапу на ВСЕ мировые ресурсы планеты, ну блин у них в генах уже пошел код : "Это все мое и на халяву" со времен открытия Кристобаля Колона (Христофора Колумба), вся тянуть себе в норки или хотя бы контролировать и править богатыми территориями. Все лыцари, либо перепрограмируйтесь либо вымирайте сами а то помогать как то накладно.... но если надо то с превиликим .....
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15 час.
ЮЮ
Юлия Юлия
Да бросьте уже на Вашингтон побольше ядерных боеголовок, как они на нас собираются! Пусть все сдохнут, только тогда успокоятся!!!
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14 час.
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