Стармер ответил на слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине

Дмитрий Гурин

Да никакие объяснения западу не нужны, как впрочем и нам и всему остальному миру. Просто запад хочет наложить лапу на ВСЕ мировые ресурсы планеты, ну блин у них в генах уже пошел код : "Это все мое и на халяву" со времен открытия Кристобаля Колона (Христофора Колумба), вся тянуть себе в норки или хотя бы контролировать и править богатыми территориями. Все лыцари, либо перепрограмируйтесь либо вымирайте сами а то помогать как то накладно.... но если надо то с превиликим .....