Рамона Шелберн: «Атмосфера в «Финиксе» сейчас токсичная»

«Я бы использовала слово «токсичная». Вчерашняя разминка в Оклахома-Сити, насколько мне известно, была очень неловкой, очень странной, потому что все были как на иголках, не зная, что им делать.
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