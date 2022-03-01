Боррель заявил о необходимости превращения ЕС в жесткую силу, способную влиять на других

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на внеочередной пленарной сессии Европарламента по украинскому кризису, что Евросоюз должен стать силой, способной влиять на решения других, сообщает ТАСС.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на внеочередной пленарной сессии Европарламента по украинскому кризису, что Евросоюз должен стать силой, способной влиять на решения других, сообщает ТАСС.
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