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Боррель заявил о необходимости превращения ЕС в жесткую силу, способную влиять на других

Боррель заявил о необходимости превращения ЕС в жесткую силу, способную влиять на других

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил на внеочередной пленарной сессии Европарламента по украинскому кризису, что Евросоюз должен стать силой, способной влиять на решения других, сообщает ТАСС.

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