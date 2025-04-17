На станции метро «Ботанический сад» начались проектно-изыскательские работы

По результатам конкурса заключен контракт между подведомственным департаменту строительства транспортной и инженерной инфраструктуры Москвы ГКУ «Управление дорожно-мостового строительства» и АО «Дороги и мосты» на выполнение комплекса работ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии