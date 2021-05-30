За сутки в России подтверждено 9694 случая COVID-19 в 85 регионах

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 3719 2 Санкт-Петербург 829 3 Московская область 748 4 Ростовская область 179 5 Воронежская область 145 6 Нижегородская область 143 7 Иркутская область 114 8 Саратовская область 112 9 Республика Саха (Якутия) 107 10 Свердловская область 99 11 Республика Крым 98 12 Пермский край 96 13 Краснодарский край 94 14 Красноярский край 93 15 Ленинградская область 90 16 Республика Башкортостан 90 17 Волгоградская область 87 18 Челябинская область 87 19 Самарская область 86 20 Ульяновская область 85 21 Республика Бурятия 83 22 Ярославская область 77 23 Новосибирская область 77 24 Ставропольский край 75 25 Брянская область 74 26 Тверская область 72 27 Пензенская область 71 28 Архангельская область 70 29 Оренбургская область 68 30 Курская область 63 31 Белгородская область 61 32 Смоленская область 60 33 Ивановская область 60 34 Алтайский край 60 35 Республика Карелия 59 36 Омская область 59 37 Тамбовская область 56 38 Липецкая область 56 39 Калининградская область 54 40 Кемеровская область 53 41 Кировская область 52 42 Владимирская область 52 43 Тюменская область 52 44 Калужская область 51 45 Тульская область 51 46 Ханты-Мансийский автономный округ 50 47 Орловская область 48 48 Рязанская область 48 49 Республика Чувашия 48 50 Астраханская область 47 51 Республика Дагестан 46 52 Удмуртская Республика 44 53 Мурманская область 42 54 Вологодская область 41 55 Хабаровский край 39 56 Севастополь 38 57 Новгородская область 36 58 Псковская область 35 59 Костромская область 34 60 Республика Коми 33 61 Курганская область 32 62 Приморский край 32 63 Республика Татарстан 31 64 Забайкальский край 30 65 Республика Мордовия 29 66 Республика Хакасия 28 67 Сахалинская область 26 68 Томская область 23 69 Республика Алтай 19 70 Ямало-Ненецкий автономный округ 19 71 Республика Марий Эл 16 72 Республика Калмыкия 15 73 Амурская область 14 74 Кабардино-Балкарская Республика 14 75 Карачаево-Черкесская Республика 12 76 Чеченская Республика 12 77 Республика Ингушетия 10 78 Камчатский край 9 79 Республика Северная Осетия-Алания 9 80 Республика Адыгея 6 81 Магаданская область 5 82 Республика Тыва 4 83 Ненецкий автономный округ 1 84 Чукотский автономный округ 1 85 Еврейская автономная область 1 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 5 063 442 случаев (+0,19%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
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