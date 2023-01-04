Зеленский проинформировал, что Москва бросит все силы для изменения ситуации на фронте

Глава Украины Владимир Зеленский во время заседания ставки главнокомандующего проинформировал, что Москва готова бросить все свои ресурсы и силы, чтобы перевернуть ситуацию в СВО в ближайшее время, сообщает информационный портал "Военное обозрение".