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Зеленский проинформировал, что Москва бросит все силы для изменения ситуации на фронте

Зеленский проинформировал, что Москва бросит все силы для изменения ситуации на фронте

Глава Украины Владимир Зеленский во время заседания ставки главнокомандующего проинформировал, что Москва готова бросить все свои ресурсы и силы, чтобы перевернуть ситуацию в СВО в ближайшее время, сообщает информационный портал "Военное обозрение".

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