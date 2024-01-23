Лавров: США блокируют усилия ООН по остановке кровопролития в секторе Газа

Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН во вторник, 23 января, заявил, что все инициативы ООН, призывающие остановить кровопролитие в секторе Газа, блокируют Соединенные Штаты, – сообщают СМИ со ссылкой на трансляцию на канале ООН.
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