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Мальчик упал с велосипеда и порвал поджелудочную железу

Мальчик упал с велосипеда и порвал поджелудочную железу

Врачи Российской детской клинической больницы Министерства здравоохранения России успешно провели сложнейшую операцию 14-летнему подростку из Республики Татарстан, который получил тяжелейшую травму при падении с велосипеда .

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