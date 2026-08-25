Мальчик упал с велосипеда и порвал поджелудочную железу

Врачи Российской детской клинической больницы Министерства здравоохранения России успешно провели сложнейшую операцию 14-летнему подростку из Республики Татарстан, который получил тяжелейшую травму при падении с велосипеда .
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